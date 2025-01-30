الاقتصاد

عمومية «الصقر للتأمين» ترفض تعديل لائحة حوكمة الشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «الصقر للتأمين» ترفض تعديل لائحة حوكمة الشركة

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس ادارة شركة الصقر للتأمين التعاوني، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن النتائج تضمنت: عدم الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

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وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة الاستثمار.
وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على اعتماد لائحة عمل اللجنة التنفيذية، والموافقة على اعتماد سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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