شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الصقر للتأمين» ترفض تعديل لائحة حوكمة الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس ادارة شركة الصقر للتأمين التعاوني، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن النتائج تضمنت: عدم الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة الاستثمار.
وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على اعتماد لائحة عمل اللجنة التنفيذية، والموافقة على اعتماد سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن النتائج تضمنت: عدم الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
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وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المخاطر، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة الاستثمار.
وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على اعتماد لائحة عمل اللجنة التنفيذية، والموافقة على اعتماد سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.