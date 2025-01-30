شكرا لقرائتكم خبر عن «سمو» توقع عقدين مع «سار» لتطوير مشروعين بقيمة 64.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.