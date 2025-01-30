شكرا لقرائتكم خبر عن «سمو» توقع عقدين مع «سار» لتطوير مشروعين بقيمة 64.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سمو العقارية، أمس، عقد تطوير مشروع الملز التجاري بمدينة الرياض مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بقيمة 34,865,320 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدة الاتفاقية 26 شهرا، تبدأ من تاريخ استلام الموقع.
وتوقعت أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من تاريخ استلام الموقع.
ووقعت شركة سمو العقارية عقد تطوير مشروع آرينا التجاري بالدمام مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بقيمة 29,568,119 مليون ريال.
وقالت الشركة: إن مدة العقد 33 شهرا تبدأ من تاريخ استلام الموقع.
وتوقعت أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من تاريخ استلام الموقع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدة الاتفاقية 26 شهرا، تبدأ من تاريخ استلام الموقع.
وتوقعت أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من تاريخ استلام الموقع.
ووقعت شركة سمو العقارية عقد تطوير مشروع آرينا التجاري بالدمام مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بقيمة 29,568,119 مليون ريال.
وقالت الشركة: إن مدة العقد 33 شهرا تبدأ من تاريخ استلام الموقع.
وتوقعت أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من تاريخ استلام الموقع.