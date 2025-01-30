الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «الخبير ريت»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «الخبير ريت»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "الخبير المالية" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير ريت"، عن الفترة من 1 اكتوبر 2024م، إلى 31 ديسمبر 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي الأرباح الموزعة 14,805,929 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 141,008,848.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.105 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.208%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-08-14 الموافق 2025-02-13.
ونوهت بأن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025م. وسيتم دفع التوزيعات خلال 40 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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