الخليج اليوم .. السعودية.. تنفيذ حكم القتل في مواطنين أدينا بالإرهاب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت السلطات السعودية حكم القتل في اثنين مواطنين بالعاصمة الرياض أدينا بـ"ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن واعتناق منهج إرهابي".

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل نص على ما يلي: "أقدم كل من سعد بن سعود بن بنيه الجعيد و عبدالرحمن بن صالح بن صالح الزهراني سعوديي الجنسية على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية والتستر على عناصر إرهابية والسعي للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وخارجها والتحريض على الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأضاف البيان "وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا".

وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين اليوم الأربعاء 20 / 8 / 1446هـ الموافق 19 / 2 / 2025م بمنطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية وفق البيان حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر وأن "العقاب الشرعي" سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك "قطعا لشره وردعا لغيره".