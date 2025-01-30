شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف)، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 1,245.67 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,491,332,298 سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وستكون أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2024م ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
وأفادت بإعلان تفاصيل اجتماع الجمعية العامة وتاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 29-07-1446هـ الموافق 29-01-2025م على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 1,245.67 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,491,332,298 سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وستكون أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2024م ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
وأفادت بإعلان تفاصيل اجتماع الجمعية العامة وتاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 29-07-1446هـ الموافق 29-01-2025م على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين.