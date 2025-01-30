شكرا لقرائتكم خبر عن هزة عنيفة في أسعار المعادن الأساسية بسبب ترامب وعلى رأسها النحاس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النحاس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يخطط لفرض رسوم جمركية على واردات المعدن وكذلك الألومنيوم والصلب مما أثار مخاوف من حروب تجارية وحديث حول دعم الدولار وقيمته، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية.

وانخفض النحاس بنسبة 0.5% إلى 9049.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن بعد انخفاض بنسبة 2% في وقت سابق.

فيما هبط الألومنيوم بنسبة 0.4% وانخفض الزنك بنسبة 0.9% بينما انخفضت العقود الآجلة لخام الحديد بنسبة 0.4% إلى 103.20 دولار للطن في سنغافورة. تعهد ترامب بفرض رسوم جديدة تعهد ترامب بذلك في خطاب هدد فيه أيضًا بفرض رسوم على رقائق الكمبيوتر والأدوية في محاولة لتعزيز التصنيع المحلي.

اقرأ أيضاً: باستثناء الحديد.. "المعادن الأساسية" المتضرر الأكبر من عودة ترامب

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يدفع باتجاه فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية تبدأ من 2.5٪ وترتفع تدريجيًا نقلاً عن مصادر لم تسمها الصحيفة البريطانية.

وقال ترامب لاحقًا إنه يريد فرض رسوم شاملة "أكبر بكثير" من الذي قاله.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد فرض رسوم جمركية شاملة "أكبر بكثير" من 2.5% وهي أحدث إشارة في سلسلة من الإشارات يوم الاثنين بأنه يستعد لفرض رسوم واسعة النطاق لإعادة تشكيل سلاسل التوريد الأمريكية.

كما اقترح بقوة أنه قد يفرض الرسوم أيضًا على السيارات القادمة من كندا والمكسيك الدولتين اللتين هددهما بالفعل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات اعتبارا من الأول من فبراير. تأثير الدولار على سوق المعادن ارتفعت قيمة الدولار مما جعل السلع الأساسية المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين.

اقرأ أيضاً: وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية.. الذهب يحافظ على مكاسبه

كما انخفضت أسعار الألومنيوم وخام الحديد بشكل متواضع.

ويقول محللون إنه ربما يرجع عدم وجود ردود فعل كبيرة في المعادن على تهديدات التعريفات الجمركية إلى الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسواق يوم الاثنين مع اجتياح موجة الخسارة أسواق وول ستريت وسط بزوغ لمخاطر كبيرة وهزيمة ساحقة لأسهم التكنولوجيا الكبرى فضلاً عن إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. التأثير الأشد على كندا من المرجح أن يكون التأثير الأشد على كندا من أي رسوم جمركية على واردات المعادن.

وقال بنك "مورجان ستانلي" في مذكرة هذا الشهر إن جارة الولايات المتحدة الشمالية الأقرب شكلت ما يزيد قليلاً على نصف واردات أمريكا من الألمنيوم من حيث القيمة في عام 2023.

جاءت كندا في المرتبة الثانية بعد تشيلي كمصدر للنحاس بينما كانت المورد الأجنبي الأول للصلب للولايات المتحدة تليها المكسيك وكوريا الجنوبية. سوق المعادن تحت الضغط قالت بلومبرج إن المعادن المستخدمة في الصناعة بكثافة تتعرض لضغوط مع تقييم التجار لاحتمال نشوب صراع تجاري مطول وهو ما من شأنه أن يبطئ النمو العالمي ويضر بالطلب. وفي الصين انكمش نشاط المصانع في يناير بعد ثلاثة أشهر من التوسع وهو ما يشير إلى الحذر بين المستهلكين المحليين في حين لا يظهر قطاع العقارات الصيني المتعثر سوى القليل من علامات التعافي المستدام.

كما يأتي تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على المعادن وعلى التي تستخدم في أشباه الموصلات بعد ساعات من قلق المستثمرين بشأن شركة "ديب سييك" الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي مما أدى إلى هز الأسواق ومحو مليارات الدولارات من القيمة السوقية لشركة "إنفيديا". تناقض تصريحات ترامب لكن تتناقض تصريحات ترامب بشكل صارخ مع تكهنات السوق بأن امتناعه عن فرض الرسوم الجمركية الفورية الأسبوع الماضي عندما تولى منصبه كان علامة على أنه قد يخفف من موقفه.

وجاء خطاب ترامب بعدما هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على كولومبيا بعد أن رفضت حكومة البلاد في البداية قبول المهاجرين الذين ترحلهم الولايات المتحدة على متن طائرات عسكرية ولم يوافق ترامب على التأجيل إلا بعد تراجع حكومة أمريكا الجنوبية.