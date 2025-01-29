شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يصدر تحذيرا هاما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - در بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي تحذيرًا عاجلًا لعملائه، داعيًا إياهم إلى ضرورة الحفاظ على سرية معلوماتهم المالية وعدم مشاركتها مع أي جهة أو شخص، حتى لو ادعى أنه موظف في البنك. وجاء هذا التحذير في إطار جهود البنك المتواصلة لتعزيز الوعي الأمني وحماية عملائه من عمليات الاحتيال المالي. وأكد البنك في بيانه أن موظفيه لا يطلبون أبدًا أي معلومات سرية من العملاء عبر الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية توخي الحذر وعدم الاستجابة لأي طلبات مشبوهة. وقال البنك في تصريح له: "زمان كانوا يقولوا 'خلي سرك في بير' للتعبير عن حفظ السر وكتمانه.. وأحنا نقول لك: انتبه تشارك معلوماتك المالية السرية مع أي جهة أو شخص حتى لو كان موظف البنك نفسه." وحث البنك عملاءه على التحقق من أي اتصالات أو طلبات تبدو غير اعتيادية، والإبلاغ عنها فورًا عبر القنوات الرسمية للبنك. كما أكد أن لديه أنظمة رقابية صارمة لحماية بيانات العملاء، لكنه شدد على أن مسؤولية الحفاظ على السرية تقع أيضًا على عاتق العملاء أنفسهم. يأتي هذا التحذير في ظل تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف العملاء المصرفيين في المنطقة، حيث يحاول المحتالون الحصول على المعلومات المالية السرية عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك انتحال شخصية موظفي البنوك. ودعا البنك عملاءه إلى متابعة قنوات التواصل الرسمية للبنك للاطلاع على آخر التحديثات والإرشادات الأمنية، كما قدم روابط لمواقعه على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قناتهم على التليجرام وصفحاتهم على فيسبوك وتويتر. يذكر أن بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يعد أحد أبرز المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وحماية مصالح عملائه.

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