عاجل : تحذيرات رسمية من ماسيحدث في المملكة ومطالبات للمواطنين والمقيمين بالقيام بهذا الشيء

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عدن - ياسمين التهامي - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أنه انتهت الحالة الممطرة السابعة 1446هـ.
وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “البسوا ولبسوا عيالكم.. استمرار البرد وموجة برد أصلها قطبي ثامنةفي شتاء هذا العام متوسطة القوة من اجازة هذا الأسبوع”.
وأضاف: “على مناطق عدة من المملكة والخليج بإنخفاض في الحرارة من”4″ل”5″درجة مئوية خاصة الشمالية والوسطى ذروتها السبتوتستمر أيام”.
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