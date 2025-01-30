شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : امريكا ترحل اليمنيين من اراضيها …الاعلان عن ترحيل 550 يمني دفعه واحدة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت وسائل اعلام متطابقة ان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أقرت ترحيل أكثر من 500 مهاجر يمني من أراضيها ،ضمن الإجراءات المتشددة للإدارة الجديدة ضد المهاجرين

ووفق الكشوفات الصادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، بحسب وسائل الاعلام من المقرر ترحيل 558 مهاجراً يمنياً من الولاياتالمتحدة.

وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل المهاجرين الموجودين في البلاد، وذلك ضمن واحدةمن أكبر عمليات الترحيل التي تشمل ما يقارب 1.5 مليون مهاجر من مختلف أنحاء العالم