تكنولوجيا: ميتا تستعد لإطلاق نظارات ذكية جديدة هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُشير التقارير إلى أن شركة ميتا تعمل على تطوير المزيد من النظارات الذكية لإطلاقها خلال هذا العام. وكانت الشركة قد أعلنت عن الجيل الأول من نظارات Ray-Ban Stories في عام 2020، ثم أطلقت النسخة اللاحقة Ray-Ban Meta Smart Glasses في عام 2023.

حيث كشف تقرير حديث من مارك غورمان لموقع بلومبرج عن خطط ميتا لتوسيع نطاق نظاراتها الذكية. ومن المتوقع أن تقوم الشركة، ضمن مشروع Supernova، بإطلاق هذه الأجهزة في المزيد من الأسواق. كما يُقال إن ميتا تعمل على تطوير نظارات ذكية جديدة بالتعاون مع علامة الأزياء الرياضية Oakley، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة Luxottica مثل Ray-Ban. وتُسمى هذه النظارة Supernova 2، وهي مصممة خصيصًا للرياضيين في نشاطات الاماكن المفتوحة، مثل راكبي الدراجات، وتستند إلى نظارات Sphaera من Oakley.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن ميتا تعمل على تطوير نظارات ذكية متميزة تحمل اسم Hypernova. وقد ترددت شائعات حول هذا المنتج العام الماضي، ويُعتقد أنه أقرب إلى طراز Ray-Ban الحالي. ومع ذلك، فإن هذا الإصدار القادم سيتميز بشاشة مدمجة، مما يتيح للمستخدمين عرض الإشعارات والصور التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا المدمجة. ويشير التقرير إلى أن سعر هذه النظارات سيتجاوز 1000 دولار.

كما يُقال إن مختبرات الواقع التابع لميتا تعمل على أجهزة أخرى قابلة للارتداء، مثل ساعات يد وسماعات أذن مزودة بكاميرا، والتي ستوفر مساعد الذكاء الاصطناعي من ميتا.

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