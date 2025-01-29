شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يطرح نموذج o3-Mini AI للمستخدمين المجانيين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان بالعديد من الإعلانات لمستخدمي ChatGPT، حيث قال ان سلسلة o3 من نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تم الكشف عنها في ديسمبر 2024 كمعاينة بحثية، ستشهد أول إصدار عالمي لها الآن، وصرح ألتمان أن نموذج o3-mini AI سيتم طرحه لكل من المشتركين المدفوعين وكذلك أولئك الموجودين على المستوى المجاني من منصتها.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي أيضًا عن أن وكيل الذكاء الاصطناعي Operator الذي تم إصداره مؤخرًا سيكون متاحًا لمستخدمي ChatGPT Plus قريبًا.

OpenAI تطلق أول نموذج o3 AI

في منشور على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، كشف ألتمان أن أحدث سلسلة من نماذج اللغة الكبيرة التي تركز على المنطق (LLM)، o3، ستكون متاحة لكل من المستخدمين المدفوعين وكذلك أولئك الموجودين على المستوى المجاني من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، والجدير بالذكر أن o3 هو خليفة نماذج سلسلة o1 الخاصة بالشركة.

وقدمت شركة OpenAI سلسلة o3، التي تضم o3 وo3-mini، خلال جدول شحنها الذي يمتد 12 يومًا على طراز عيد الميلاد في ديسمبر، وفي ذلك الوقت، قالت شركة الذكاء الاصطناعي إن نماذج الذكاء الاصطناعى الجديدة ستوفر أداءً أفضل مقارنة بالسابقة وستكون قادرة على إكمال مهام أكثر تعقيدًا في الترميز والرياضيات ومعالجة اللغة الطبيعية.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن مجموعتها الكاملة من القدرات وتقييمات المعايير.

أبرز ألتمان الآن أن الطبقة المجانية من ChatGPT ستحصل أيضًا على إمكانية الوصول إلى طراز o3-mini، على الرغم من أنه من المرجح أن يحصل على قيود عالية. على سبيل المثال، كان طراز o1 في الطبقة المجانية متاحًا بخمسة استعلامات يوميًا، في الوقت نفسه، كشف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI أن مشتركي Plus سيحصلون على 100 استعلام يوميًا مع o3-mini.

إلى جانب ذلك، أدلى ألتمان أيضًا بإعلانات مستقبلية متعددة لمشتركي ChatGPT Plus، أولاً، ستقدم OpenAI قريبًا وكيل Operator AI الخاص بها للمشتركين المدفوعين. يتوفر العميل حاليًا لمشتركى Pro فى الولايات المتحدة كمعاينة بحثية. يمكنه تنفيذ المهام بشكل مستقل عبر الإنترنت بناءً على المطالبات التي يقدمها المستخدم ويمكن استخدامه لحجز التذاكر عبر الإنترنت أو حجز طاولة في مطعم أو شراء منتج عبر الإنترنت.

كما وعد مستخدمو ChatGPT Plus بأن إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي التالي من قبل الشركة سيكون متاحًا لهم في اليوم الأول من الإصدار. لم يكن هذا هو الحال مع Operator، الذى تم طرحه حصريًا لمشتركى Pro.