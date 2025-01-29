شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أحداث تكشف عن تفاصيل أزمة مشروع Stargate للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

يتنافس قادة الذكاء الاصطناعى من أجل مشروع جديد يسمى Stargate، وهو مشروع مشترك بين OpenAI وعملاق الحوسبة السحابية Oracle ومجموعات الاستثمار الأجنبية، والتى ضمنت التزامًا أوليًا بقيمة 100 مليار دولار و500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعى، بما في ذلك مراكز البيانات، فى الولايات المتحدة.

لم يعجب هذا الأمر بخصوص الإعلان عن المشروع، إيلون ماسك المنافس القوى الذى شن حربا على سام ألتمان وشركة OpenAI، مؤكدا أن هناك خلل بشأن هذا الأمر وأنه محض احتيال وكذب، وذلك عبر سلسلة من الأحداث التي اشتعلت في 4 أيام فقط، نرصدها لك وفقا لما ذكره تقرير لـ"Forbes".

21 يناير 2025



ظهر ألتمان إلى جانب ترامب للإعلان عن مشروع مشترك بقيمة 500 مليار دولار أمريكي يهدف إلى بناء مراكز البيانات المادية اللازمة لتشغيل طموحات الذكاء الاصطناعي العام لشركة OpenAI، حيث أشاد ترامب بشكل ملحوظ بألتمان باعتباره "الخبير الرائد بلا منازع" في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأشاد ألتمان بترامب، قائلاً إن المشروع لم يكن ليكون ممكنًا "بدونك".

22 يناير 2025



تساءل ماسك عما إذا كان مشروع Stargate مزيف، وهل حصل على التمويل المعلن عنه وهاجم ألتمان على X، مشيرًا إليه باعتباره "محتالًا" و"كاذبًا"، كما أعاد مشاركة منشور ألتمان لعام 2021 للاحتفال بخسارة ترامب في انتخابات 2020.



رد ألتمان بأنه لا يعتقد أن ماسك "شخص لطيف" وأن انتقاد ماسك ينبع من منافسته لـ OpenAI، وكتب "ما هو عظيم للبلاد ليس دائمًا ما هو الأمثل لشركاتك".

23 يناير 2025



انتقد سام ألتمان التغريدات السلبية المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب إيلون ماسك، وكتب على X: "تغريدة واحدة أخرى سيئة وربما ستحب نفسك بعدها"، مما بدا وكأنه سخرية حادة من تصرفات ماسك ردًا على موجة تغريداته السلبية حول Stargate وألتمان.

24 يناير 2025



أعاد ماسك نشر ملخص تحريري سلبي لتقرير فاينانشال تايمز عن Stargate على منصة التواصل الاجتماعي X الخاصة به، ذكر التقرير أن المشروع لم يؤمن التمويل المطلوب بعد، بما في ذلك اقتباس غير منسوب إلى مصدره مفاده أنهم "لم يكتشفوا الهيكل، ولم يكتشفوا التمويل، ولم يلتزموا بالأموال، بينما أضاف ملخص أخبار X لماريو نوفل أن Stargate "ينهار بالفعل قبل أن يبدأ"، والذي أعاد ماسك مشاركته مع التعليق، "بالضبط".