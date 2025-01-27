وصفوها بهذا الامر الخطير باشارة لفشل المفاوضات...هجوم حوثي غير مسبوق على السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - �اجم قيادي بمليشيا الحوثيين المملكة العربية السعودية لاول مرة منذ اشهر باشارة الى فشل خارطة الطريق

وقال محمد البخيتي:‏ابناء الامة الاسلامية اصبحوا اليوم امام خياران, ٳما ان يقفوا مع راية يمن الايمان التي يخرج منها نفس الرحمن وٳما ان يقفوا مع راية قرن الشيطان التي تخرج منها الزلازل والفتن.

واضاف:

وكما ان منافقي اليمن يقفون مع راية قرن الشيطان فٳن على مؤمني بلاد الحرمين الوقوف مع راية يمن الايمان.

وهذا اول هجوم منذ تصنيف امريكا لجماعة الحوثي كمنظمة ارهابية اجنبية

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