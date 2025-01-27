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الامارات | الحرائق المدمّرة وآثارها في الطبيعة تحيّران العلماء

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | الحرائق المدمّرة وآثارها في الطبيعة تحيّران العلماء 1/2
  • الامارات | الحرائق المدمّرة وآثارها في الطبيعة تحيّران العلماء 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عصر يشهد حرائق ضخمة تدمر مدناً وتولّد أعمدة من الدخان مرئية من الفضاء، يقرّ العلماء بأنهم بعيدون من فهم مختلف آثارها في البشر والطبيعة والمناخ.

وواجهت أثينا وهاواي ولوس أنجلوس، أخيراً، حرائق مدمّرة، في حين حطّمت الحرائق في الغابات الكندية الأرقام القياسية.

وخلال العام الماضي، حذّرت مجموعة علماء من حول العالم، في تقرير، من أن هذه التغيرات في حدة الحرائق «تمثّل خطراً غير مسبوق لايزال غير مفهوم بشكل جيد»، ويسعى باحثون حول العالم إلى فهم ما يحدث، إما باستقلال طائرات تعبر الدخان الناتج عن الحرائق، أو تحليل صور بالأقمار الاصطناعية لأعمدة دخان مرئية من الفضاء، محاولين تقييم آثار الحرائق على البشر والكوكب.

ويقول المؤرخ المتخصص في الحرائق، ستيفن باين، لطالما كانت النار بمثابة «رفيق» للبشرية، أما اليوم فباتت «أسوأ عدوّ لنا».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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