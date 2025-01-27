شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تخرج عن صمتها وتصدر تصريح رسمي حول هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح رئيس الوفد الوطني التابع للحوثيين محمد عبدالسلام بشأن عودة سكان غزة

وقال محمد عبدالسلام في تصريح:

طوفان العودة إلى شمال غزة رسالة شعبية مدوية تؤكد مدى صلابة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ورفضه القاطع لمشروع التهجير وبارك محمد عبدالسلام لأبناء غزة انتصار إرادة الصمود في مواجهة أشد الحروب إجراما ودموية موضحاً ان السلام الحقيقي يتحقق بعودة الشعب الفلسطيني إلى كامل أرضه وتحرير مقدسات الأمة من دنس المحتل الصهيوني

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