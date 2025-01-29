شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران يقصف هذه المحافظة الجنوبية "تفاصيل اولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عن أُصابة مدني بجروح خطيرة جرّاء قصف نفّذته طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة شبوة، شرقي اليمن. وكشفت المصادر أن مسيّرة حوثية استهدفت منطقة "ظلام" التابعة لمديرية مرخة العليا، مما أسفر عن إصابة مواطن بشظايا في اليد اليسرى، والأنف، ومقدمة الرأس وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

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