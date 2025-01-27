العلاقة بين التغذية السليمة والوقاية من الأمراض المزمنة.. «ابتعد عن هذه الوجبة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

في عالم سريع، اشبه بالعجلات التي لا تكف عن الدوران، لا يجد الكثير من الأشخاص سوى الأكلات السريعة التي تحاوطه من كل مكان، رائحتها التي تجذبك على بعد أميال وكثرة مطاعمها من حولك، قد تشغلك عن كثرة مخاطرها الصحية التي تحملها كل وجبة بداية من السعرات الحرارية العالية وحتى تراكم الدهون والوصول للأمراض المزمنة والخطيرة.

العلاقة بين التغذية السليمة والوقاية من الأمراض المزمنة

وعن العلاقة بين التغذية السليمة والوقاية من الأمراض المزمنة، أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة لـ«الوطن»، أن تناول الأطعمة المصنعة عالية السكريات والدهون غير الصحية والملح، مع انخفاض تناول الأكلات الصحية من الخضروات والفواكه، والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، يرتبط ارتباطًا كبيرا بالإصابة بالأمراض المزمنة كالسكر، وارتفاع الضغط، وأمراض القلب والسكتات الدماغية والسمنة.

ليس هذا فحسب، فالنظام الغذائي الصحي، قادر على وقايتك من أمراض السرطان التي قد تودي بحياتك، إذ إن الوجبات غير الصحية من شأنها إنهاء حياتك على إثر أمراضها.

العلاقة بين التغذية السليمة والوقاية من الأمراض المزمنة

وتأتي العلاقة بين التغذية السليمة والوقاية من الأمراض المزمنة، على النحو التالي:

الوقاية من أمراض القلب

نسبة كبيرة من حالات أمراض القلب المبكرة والسكتات الدماغية تحدث بسبب الأكلات غير الصحية، ومن تغير نمط الحياة وتناول الأكل الصحي، يساعد في تقليل ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

تناول الأطعمة الصحية الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل الإجهاد التأكسدي.

تعزيز الصحة العقلية والنفسية

هناك علاقة وثيقة بين النظام الغذائي والحالة المزاجية، خاصة وإن الأطعمة الغنية بالسكر تؤدي لزيادة أعراض الاكتئاب والتعب.

تحسين صحة القناة الهضمية

الغذاء الصحي يوفر البروبيوتيك ما يعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي والتي تحسن من عمليات الهضم، وبالتالي الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي.

الوقاية من مرض السكري

يساعد الغذاء الصحي في تنظيم مستويات سكر الدم، والحفاظ على استقرار الوزن.

أهم العناصر الغذائية الصحية وأدوارها الوقائية

وإليكم أهم العناصر الغذائية الصحية وأدوارها الوقائية، وفقًا للموقع الطبي webmd

الألياف:

الأكلات الغنية بالألياف الغذائية من الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة، تساعد في الوقاية من الأمراض المزمن، والحفاظ على وزن صحّي، وتحسين مستويات الكوليسترول، والسيطرة على مستويات السكر في الدم

مضادات الأكسدة:

الأطعمة العالية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والمكسرات والخضروات الورقية الخضراء، تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهاب، إذ تقيك من العديد من الأمراض المزمنة.

الدهون الصحية:

الدهون غير المشبعة، مثل أحماض أوميجا-3 وأوميجا-6 الدهنية الموجودة في الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية، تقلل الالتهاب وتحسّن صحة القلب.

نصائح للحصول على التغذية السليمة

تجنب زيادة كمية الدهون في الطعام الذي تتناوله يوميًا عن 20%

حاول الحصول على الدهون غير المشبعة الأحادية الموجودة في زيت الزيتون، وفول الصويا، والأفوكادو، والزيتون، والجوز، وبذور عباد الشمس، وبذور السمسم، وبذور الكتان، وغير ذلك.

تناول حوالي 40 جرامًا من الألياف، الموجودة في الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات.