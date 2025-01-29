شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُشيد بأداء أبطال اليد البطولى رغم الخسارة أمام فرنسا ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء البطولى الذى قدمه أبطال منتخب كرة اليد في مواجهته أمام المنتخب الفرنسي، رغم الخسارة في بطولة العالم.

وأكد وزير الرياضة أن الفريق أثبت روحاً قتالية عالية وقدم أداءً مشرفاً يعكس تطور مستوى اللعبة، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل اللاعبين والجهاز الفني.

وتلقى منتخب مصر الهزيمة من نظيره منتخب فرنسا بنتيجة "34-33" ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا على نظيره مصر بنتيجة "18-14" في المباراة التي أقيمت على صالة زغرب أرينا بكرواتيا.

قدم لاعبو منتخب مصر لكرة اليد أداءً بطوليًا أمام فرنسا في مباراة ربع النهائي، حيث أظهروا روحًا قتالية وإصرارًا كبيرًا حتى اللحظات الأخيرة.

ورغم التأخر بفارق 4 أهداف في الشوط الأول نجح الفريق في العودة بقوة خلال الشوط الثاني، ليقلّص الفارق ويضغط على المنتخب الفرنسي حتى اللحظات الحاسمة.