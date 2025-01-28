يهاجم النساء بكثرة.. مرض مناعي يهاجم مفاصل والدة آسر ياسين

القاهرة - سمر حسين - صحة

فاجأت السيدة منى الدغيدي، والدة الفنان آسر ياسين، المتابعون بتعرضها لمرض مناعي، بعدما علمت بترك نجلها مجال الهندسة والاتجاه إلى التمثيل، وقالت خلال تصريحات تليفزيونية سابقة: «القرار ده سبب لي أزمة روماتويد، لأن أنا وزوجي كنا بنبذل مجهودًا كبيرًا جدًا علشان نضمن مستقبل ولادنا في الهندسة، كأننا كنا بنجري عشان نوصل لشط الأمان، وآسر كان خلاص بقى مهندس، وفجأة قرر يبدأ شريط جديد في التمثيل».

تفاصيل مرض والدة آسر ياسين

التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي أصاب والدة الفنان آسر ياسين، تعرفه منظمة الصحة العالمية، بأنه مرض يصيب جهاز المناعة الذاتية ويؤثر على عدة أجهزة في الجسم، لكنه يستهدف مفاصل اليدين والمعصمين والقدمين والكاحلين والركبتين والكتفين والمرفقين.

وهو مرض مزمن يسبب التهابا في جميع الجسم وعادة ما يكون مصحوبا بألم في المفاصل، ما يسبب أضرار جسيمة للمفاصل والأنسجة المحيطة بها، حال عدم العلاج تصل إلى القلب أو الرئتين أو الجهاز العصبي، ويمكن السيطرة على أعراضه وتطوره من خلال العلاج الدوائي وبعض طرق الوقاية.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

تشمل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، أعراض مبكرة وشائعة، وأخرى حادة، على النحو التالي:

الألم.

التصلب.

الإيلام.

التورم أو الاحمرار في مفصل واحد أو أكثر.

انتشار الأعراض المؤلمة إلى الركبتين أو المرفقين أو الكتفين.

صعوبة القيام بالأنشطة اليومية مثل الكتابة وحمل الأشياء باليدين والمشي وصعود السلالم.

التعب والضيق العام.

الحمى.

فقدان الشهية.

أعراض الاكتئاب.

صعوبة الحركة وانخفاض اللياقة البدنية.

مشاكل في الصحة النفسية.

أسباب الإصابة بمرض الروماتويد وعوامل الخطر

لا تزال الأسباب المؤدية للمرض مجهولة، ولكن هناك بعض عوامل الخطر التي قد تؤدي للإصابة، على النحو التالي:

التدخين.

السمنة.

أمراض وراثية.

جنس الإناث، أكثر عرضة للإصابة.

العمر.

الوقاية من مرض الروماتويد ومكافحته

وضعت منظمة الصحة العالمية، بعض الاستراتيجيات للوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي والسيطرة على تطور المرض، على النحو التالي:

الإقلاع عن التدخين.

التغذية الصحية.

ممارسة النشاط البدني.

الحفاظ على وزن الجسم الطبيعي.

الحفاظ على نظافة الأسنان الجيدة.