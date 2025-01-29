شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تحصد المركز الـ25 بكأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب بولندا المركز الـ25 من عمر بطولة كأس العالم لكرة اليد عقب الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 24 – 22 في اللقاء الذى جمعهما منذ قليل.

بينما خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره فرنسا بنتيجة 34-33 فى إطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 18-14 لصالح فرنسا، فى مباراة شهدت تفوق محمد على حارس المرمى بالشوط الأول وكل من أحمد هشام دودو ويحيى خالد وأحمد عادل.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25، بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.