مرض غامض ينتشر في الهند.. 26 امرأة عانوا من تلف في الدماغ والجهاز العصبي

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يزال العالم يعاني من فيروسات وأمراض غامضة، إذ سجلت السلطات الهندية في وقت سابق بمدينة بيوني الغربية، إصابة 73 حالة على الأقل، من بينهم 26 امرأة، عانوا من اضطراب عصبي نادر يعرف بمتلازمة غيلان باريه (GBS)، بينما يحتاج 14 مريضا إلى دعم جهاز التنفس الصناعي، وفقا لوكالة PTI الهندية.

عانوا من تلف في الدماغ والجهاز العصبي.. ما هي متلازمة «غيلان باريه»؟

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن متلازمة «غيلان باريه» تحدث في حالة مهاجمة الجهاز المناعي الأعصاب الطرفية، إذ تؤثر على الأعصاب التي تتحكم في حركة العضلات، ما قد يؤدي إلى ضعفها وفقدان الإحساس في الساقين والذراعين، بمعنى أنها تسبب الشعور بالضعف أو الخدر حتى حدوث شللاً، وتعد حالة طبية طارئة تحتاج إلى علاج بالمستشفى.

وقد تشمل العدوى بمتلازمة «غيلان باريه»، عدوى الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، ويأتي الخطر بعدم وجود علاج معروف للمتلازمة حتى الآن، خاصة وأن الأعراض الشديدة منها قد تسبب الوفاة، وقد يحتاج المريض إلى سنوات للتعافي والعودة للحياة مرة أخرى.

أعراض متلازمة «غيلان باريه»

وتبدأ الأعراض بمتلازمة «غيلان باريه» بتنميل وضعف في القدمين والساقين، قبل أن تمتد إلى الجزء العلوي من الجسم والذراعين، وتشمل الآتي:

الإحساس بوخز كالدبابيس والإبر في أصابع اليدين.

الإحساس بوخز في أصابع القدمين والكاحلين.

ضعف في الساقين نحو الجزء العلوي من الجسم.

المشي غير المتزن.

عدم القدرة على المشي.

عدم القدرة على صعود الدَّرَج.

صعوبة في حركات الوجه.

صعوبة عند الكلام أو المضغ أو البلع.

ازدواج الرؤية.

عدم القدرة على تحريك العينين.

ألم شديد مفاجئ.

شد عضلي.

صعوبة التحكم في المثانة أو وظائف الأمعاء.

سرعة ضربات القلب.

انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه.

صعوبة في التنفس.

أنواع متلازمة غيلان باريه

- اعتلال الجذور والأعصاب الالتهابي الحاد المزيل للميالين (AIDP)

وهو الأكثر شيوعًا في أمريكا الشمالية وأوروبا، إذ يسبب ضعف العضلات الذي يبدأ في الجزء السفلي من الجسم وينتشر للأعلى، وفقًا للموقع الطبي webmd.

- متلازمة ميلر فيشر (MFS)

ويبدأ فيها الشلل في العينين، والمشي غير المتزن، وتعد الأقل شيوعًا في الولايات المتحدة وأكثر شيوعًا في آسيا.

- الاعتلال العصبي المحوري الحركي الحاد (AMAN)

شائعان بصورة أقل في الولايات المتحدة، ولكنهما أكثر شيوعًا في الصين واليابان والمكسيك.

مضاعفات المرض

صعوبة في التنفس.

الشلل العضلات المنظمة لعملية التنفس.

شعور طفيف بالضعف أو الخَدَر أو الوخز.

مشكلات في القلب وضغط الدم.

تقلبات ضغط الدم

عدم انتظام نظم القلب.

الألم.

مشكلات في وظائف الأمعاء والمثانة.

تباطؤ حركة الأمعاء واحتباس في البول.

الجلطات الدموية.

فقدان القدرة على الحركة.

الإصابة بقرحة الفراش.