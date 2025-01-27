الامارات | بعد أداء استثنائي.. "تناي" الروسي يكسب بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق "تناي" الروسي لقب بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات 2025 والتي اختتمت منافساتها أمس الأحد، بمشاركة أكثر من 200 قافز وقافزة من مختلف أنحاء العالم.

وتضمنت البطولة مسابقات متنوعة أبرزها التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر بمشاركة فرق مكونة من 16 و8 قافزين، إلى جانب الحدث المزدوج. كما تضمنت المنافسات سباقات المطاردة الفردية، وسباق التتابع، والسباق النهائي.

وحقق الفريق الروسي أداءً استثنائيًا خلال المرحلة الأخيرة، حيث انفرد بالصدارة ونال الميدالية الذهبية، ليحصد لقب البطولة وكأس الترتيب العام.

وجاء فريق "نومادس" الكازاخستاني في المركز الثاني ليحصل على الميداليات الفضية، بينما حل فريق "إيروسيان" البيلاروسي في المركز الثالث ونال الميداليات البرونزية.

بدأت البطولة في 20 يناير الجاري بمرحلتها الأولى في "كلايم جزيرة ياس"، حيث أقيمت مسابقات النفق الهوائي التي شهدت منافسات قوية في التشكيلات الجماعية، وانتقلت المنافسات لاحقًا إلى المرحلة الثانية في "سكاي دايف" بمنطقة مرغم في دبي، والتي تميزت بمسابقات القفز الحر الخارجي.

وعقب ختام المنافسات قام مسؤولي اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وفي مقدمتهم يوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام، وعبد الله مراد عضو مجلس الإدارة، وأندريه بارباش رئيس الوفد الروسي، بتتويج الفائزين.

وعبر أندريه بارباش، عن سعادته البالغة بتحقيق فريقه الفوز في البطولة، مشيرًا إلى أنه يحمل من الذكريات الطيبة عن الإمارات والتي عاش فيها طفولته.

وأشاد بارباش بالبنية التحتية المتميزة التي تملكها الإمارات وأسهمت بشكل كبير في نجاح البطولة، معربًا عن أمله في تعزيز التعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية لتطوير اللعبة عالميًا.