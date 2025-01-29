شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جنوب السودان يعسكر فى القاهرة استعدادا لتصفيات أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالثلاثاء، 28 يناير 2025 10:35 م
يقيم منتخب جنوب السودان لسيدات السلة معسكرا مغلقا بالقاهرة فى اطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة تصفيات المنطقة الخامسة الافريقية التى تقام الشهر المقبل
وتقام تصفيات إفريقيا لسيدات السلة فى الفترة من 3 الى 8 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ، بمشاركة 5 دول بعد اعنذار تنزانيا حيث. وتلقى اتحاد السلة اعتذار من تنزانيا عن المشاركة في المنافسات، ليكون إجمالى الدول المشاركة 5 دول فقط، وهى كل من كينيا، جنوب السودان، أوغندا، بروندى. بالاضافة الى مصر المستضيفة.
وتم اختيار أيمن على عضو مجلس إدارة الاتحاد مديرا للبطولة.
من ناحية أخرى، يدخل منتخب السلة رجال ، بقيادة محمد الكردانى، معسكراً مغلقاً استعداداً للمشاركة فى التصفيات الثالثة لبطولة الأمم الأفريقية، التى تقام بمدغشقر الشهر المقبل.
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