شكرا لقرائتكم خبر عن للمصابين بالعزلة.. "روبوتات اجتماعية" ترافقك في الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يعد مستغربًا أن يتحدث الشخص مع روبوت مرافق له داخل مراكز التسوق في بكين، حيث انتشر بين الصينيين الذين يعانون من الوحدة، استخدام روبوت على شكل دمية تُصدر أصواتًا هادئة.

ويتزايد في الصين استخدام الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي الذي أصبح تكنولوجيا مكتملة، بهدف مكافحة العزلة الاجتماعية.

ويباع هذا الجهاز بحوالى 194 دولارًا، مما قفز بقيمة سوق "الروبوتات الاجتماعية" سبع مرات بحلول عام 2033، لتصل إلى ما يعادل 43 مليار دولار. الذكاء الاصطناعي وتقول وو هايان، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلم النفس في جامعة ماكاو، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن تلك الروبوتات تمنح مساحة صغيرة للتفاعلات الشخصية.

وذلك يدفع الناس للبحث عن بدائل لتلبية احتياجاتهم العاطفية، وتحسّن الصحة النفسية للأشخاص الذين يشعرون بالوحدة.