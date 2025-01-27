شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Gmail .. بطاقات تقويم لتلخيص الأحداث وإدارتها والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة جوجل بطاقة تقويم جديدة في Gmail لنظامي التشغيل أندرويد وiOS، والغرض من هذه التغييرات هو التسهيل على مستخدمي Gmail العثور على المعلومات ذات الصلة بهم مباشرة في تطبيق البريد الإلكتروني.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه بعد التحديث إلى أحدث إصدار من Gmail، سيرى المستخدمون بطاقة محدثة فوق محتوى البريد الإلكتروني عندما يتلقون بريدًا إلكترونيًا متعلقًا بحدث، مثل حجز مطعم أو موعد مع طبيب أسنان.

تم تصميم البطاقة الجديدة خصيصًا لتلخيص أحدث معلومات الحدث من البريد الإلكتروني، كما تسمح للمستخدمين بإكمال إجراءات الحدث بسرعة مثل إضافة الحدث إلى التقويمات الخاصة بهم، أو الحصول على الاتجاهات إلى الموقع، أو حتى الاتصال بالمكان.

وأعلنت جوجل أن طرح التحديث قد اكتمل على كل من منصتي أندرويد وiOS، لذلك يجب أن يتمكن الجميع من الاستفادة من بطاقات ملخص التقويم الجديدة في Gmail.

علاوة على ذلك، أكدت جوجل، أن هذه التغييرات متاحة الآن لعملاء Google Workspace، والمشتركين في Google Workspace Individual، والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية.