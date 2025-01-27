شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Intelligence يصل إلى ساعة Apple Watch مع ميزتين جديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن ميزة Apple Intelligence تُدعم رسميًا فقط على أجهزة iPhone وiPad وMac المتوافقة، إلا أن Apple Watch تستفيد من بعض هذه الميزات الذكية عند إقرانها بجهاز iPhone حديث، وفيما يلى أبرز ميزتين أساسيتين من Apple Intelligence تعملان الآن على Apple Watch.

1. ملخصات الإشعارات

تُعد ميزة “ملخصات الإشعارات" واحدة من أكثر ميزات Apple Intelligence فائدة (وأيضًا الأكثر إثارة للجدل)، تعتمد هذه الميزة على الذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى الرسائل الواردة، والتنبيهات الإخبارية، وغيرها من الإشعارات، وتقديم ملخص موجز لها في إشعار واحد.

فوائد هذه الميزة

• تُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عند تلقي العديد من الإشعارات من تطبيقات مثل الرسائل أو Slack.

• بدلاً من تصفح إشعارات متعددة، يُمكنك الاطلاع على ملخص سريع وموجز يخبرك بكل ما يحدث.

• على Apple Watch، تُساعد هذه الميزة المستخدمين على الوصول إلى المعلومات بسرعة وببساطة بمجرد إلقاء نظرة سريعة على معصمهم، مما يوفر الوقت ويقلل من الإزعاج اليومي.

2. وضع "تقليل الإزعاج" الجديد

الميزة الثانية المدعومة على Apple Watch هي وضع التركيز الجديد “تقليل الإزعاج” (Reduce Interruptions Focus).

ظهرت هذه الميزة لأول مرة مع تحديث iOS 18.1، وتهدف إلى تقليل الإشعارات المزعجة.

كيفية عمل الميزة

• عندما يكون وضع “تقليل الإزعاج” نشطًا، يقوم الذكاء الاصطناعي بفرز الإشعارات بشكل ذكي.

• تُعرض فقط الإشعارات التي تعتبرها الميزة ذات أهمية، بينما يتم كتم الإشعارات التي تُعتبر غير مهمة.

• يمكن للمستخدم التحكم في الإشعارات من خلال السماح لتطبيقات معينة بالإرسال أو كتمها، لكن الوضع الافتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الأولويات.

فوائدها على Apple Watch

• يُساعد هذا الوضع على تقليل التشتيت أثناء اليوم.

• يُمكن للمستخدم الاعتماد على الساعة والذكاء الاصطناعي لمعرفة الأمور المهمة دون التوقف عند كل إشعار غير ضروري.