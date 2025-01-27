تحت عنوان الشياكة.. مي عمر تبرز أنوثتها بهذا اللوك الأنيق- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية مي عمر أنظار محبيها، في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك شيك، فقد إرتدت توب ضيقة باللون الرمادي مع جيليه، وسروال رسمي واسع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.



وحملت مي بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès، وصل سعرها إلى 35,500 دولار.

وكانت نشرت مي عمر، صورة، مستخدمة خاصية "الستوري"، كشفت فيها معاناتها من التصوير، وعلقت قائلة: "ما زالنا نصور حتى الآن، والبرد شديد"، وأشارت إلى أنها إستمرت بالتصوير لمدة 20 ساعة من دون إنقطاع في منطقة الفيوم.

