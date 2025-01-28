ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة المصرية مي عمر أنظار محبيها، في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك مذهل من داخل سيارتها الفارهة، فقد إرتدت توب ضيقة باللون الأبيض، وسروال جينز واسع، مع معطف ضخم من الفرو فوقهم، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.
وإنتعلت مي بقدميها حذاء ذات كعب عالي لامع من دار أزياء Balenciaga وصل سعره إلى 2,750 دولار.
وكانت نشرت مي عمر، صورة، مستخدمة خاصية "الستوري"، كشفت فيها معاناتها من التصوير، وعلقت قائلة: "ما زالنا نصور حتى الآن، والبرد شديد"، وأشارت إلى أنها إستمرت بالتصوير لمدة 20 ساعة من دون إنقطاع في منطقة الفيوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- مي عمر تلقت الأنار بغطلالتها من داخل سيارتها الفارهة..وسعر مرتفع جداً لحذائها من Balenciaga لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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