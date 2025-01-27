شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مواقع بديلة لـ ChatGPT: حلول لاستمرار استخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد ChatGPT أحد أشهر وأهم منصات الذكاء الاصطناعي التي يعتمد عليها الكثير من المستخدمين للتواصل، التعلم، وإنجاز المهام، ولكن قد تفكر في بديل له للعثور على اجابات مختلفة، إذ توجد هناك العديد من البدائل التي تقدم تجربة مشابهة أو حتى مزايا إضافية، وفيما يلى قائمة بخمسة مواقع بديلة يمكن الاعتماد عليها.

1. Google Gmini

منصة Gmini هي مشروع الذكاء الاصطناعي من Google، ويُعد بديلًا قويًا لـ ChatGPT.

• المميزات:

• يمكنه الإجابة على الأسئلة بتفصيل ودقة.

• مُدمج مع Google Search لتحسين النتائج.

• يقدم تجربة سلسة وتفاعلية للمستخدمين.

• كيف تستخدمه؟

يمكن الوصول إلى Gmini مباشرة عبر حساب Google الخاص بك، مما يجعله سهل الاستخدام.

2. Microsoft Bing AI

بفضل التعاون بين Microsoft وOpenAI، أضافت مايكروسوفت ذكاءً اصطناعيًا متقدمًا إلى محرك البحث Bing.

المميزات:

• يوفر إجابات دقيقة وسريعة.

• يدعم البحث عن طريق المحادثة التفاعلية.

• مُدمج مع متصفح Microsoft Edge.

كيفية الاستخدام:

يمكن الوصول إليه بسهولة دون الحاجة إلى تسجيل حساب خاص.

3. Jasper AI

يُعتبر Jasper AI خيارًا ممتازًا للمحترفين وصُنّاع المحتوى الذين يبحثون عن حلول ذكية لإنتاج النصوص.

المميزات:

• مصمم لإنشاء محتوى تسويقي، مقالات، وإعلانات.

• يدعم الكتابة الإبداعية وتحسين النصوص.

• يُناسب الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى نتائج احترافية.

كيفية الاستخدام:

يقدم خدمات مجانية ومدفوعة حسب احتياجات المستخدم.

4. Perplexity AI

يُعد Perplexity AI خيارًا بسيطًا وفعّالًا للبحث والإجابة عن الأسئلة.

المميزات:

• يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات دقيقة.

• سريع وسهل الاستخدام، دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.

• يوفر تجربة خالية من التشويش.

تُساعدك البدائل على إنجاز أعمالك دون توقف أثناء تعطل ChatGPT، مع ضمان استمرار الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.