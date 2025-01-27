شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إيقاف جميع الميزات الذكية فى سماعة AirPods Pro2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن AirPods Pro 2 تتميز بالعديد من الخصائص الذكية التي أضافتها Apple على مر السنين، إلا أن هناك بعض المستخدمين الذين يفضلون تجربة أكثر بساطة، وإذا كنت واحدًا من هؤلاء وتريد استخدام سماعات AirPods Pro بطريقة تقليدية دون العديد من الميزات الإضافية، فهذا الدليل سيساعدك على تعطيل الميزات التي قد لا تكون بحاجة إليها.

كيفية استخدام AirPods Pro 2؟

رغم أن Apple قامت بتحسين سماعاتها بمرور الوقت بإضافة ميزات ذكية، إلا أن بعضها لا يناسبني، حتى وإن كانت مثيرة للإعجاب، ومن ضمن المميزات:

• إيقاف تشغيل الموسيقى تلقائيًا عند إزالة السماعة من الأذن.

• التبديل بين وضعي “إلغاء الضوضاء” و”وضع الشفافية”.

• استجابة السماعات لأوامر Siri الصوتية.

هناك أيضًا ميزة يمكن تفعيلها من إعدادات إمكانية الوصول، وهي السماح بتفعيل “إلغاء الضوضاء” عند استخدام سماعة واحدة فقط.

للقيام بذلك:

1. اذهب إلى “الإعدادات” > [سماعات AirPods الخاصة بك] > “إمكانية الوصول”.

2. قم بتفعيل “إلغاء الضوضاء بسماعة واحدة”.

هذه الميزة مفيدة عندما أريد استخدام “إلغاء الضوضاء” ولكن بسماعة واحدة فقط، حيث قد تكون السماعة الأخرى غير مريحة إذا كانت في الأذن المواجهة للوسادة.

الميزات الذكية التي يمكنك تعطيلها

إذا كنت ترغب في تجربة استخدام أكثر بساطة، يمكنك تعطيل الميزات التالية (حسب احتياجاتك):

1. تقليل الصوت العالي تلقائيًا

• اذهب إلى “الإعدادات” > “الأصوات والاهتزازات” > “سلامة سماعات الرأس” > قم بتعطيل “تقليل الصوت العالي”.

2. وضع التحكم اليدوي في الضوضاء

• اضغط مع الاستمرار على سماعات AirPods > اختر “التحكم في الضوضاء”.

• حدد وضعي “وضع الشفافية” و”إلغاء الضوضاء”، وألغِ تحديد “الوضع التكيفي”.

3. إيقاف الميزات الصوتية الذكية

• من إعدادات AirPods > قم بتعطيل “الصوت المخصص”.

• قم بتعطيل “الوعي بالمحادثات”.

4. إيقاف ميزات الصوت المحيطي

• قم بتعطيل “الصوت المكاني المخصص”.

5. تعطيل ميزات إضافية

• “إيماءات الرأس” > قم بإيقافها.

• “تمكين أصوات علبة الشحن” > قم بتعطيلها.

6. إيقاف الشحن المُحسَّن

• من إعدادات البطارية، قم بتعطيل “شحن البطارية المُحسَّن”.

7. وضع الاستماع الافتراضي

• الوضع الافتراضي الجديد يترك وضع “الاستماع مغلق” معطلًا، وهذا الإعداد يناسبني، أفضل استخدام وضعي “إلغاء الضوضاء” أو “وضع الشفافية”، حسب احتياجاتي.