شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف لأول مرة عن معدلات تبني iOS 18 وiPadOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Apple عن أرقام تبني نظامي iOS 18 وiPadOS 18 لأول مرة، حيث كشفت عن النسبة المئوية للأجهزة التي تعمل بأحدث الإصدارات من أنظمتها، ووفقًا للبيانات التي تم قياسها عبر الأجهزة التي أجرت معاملات على متجر التطبيقات حتى 21 يناير، شهدت الإصدارات الجديدة تبنيًا قويًا منذ إطلاقها.

معدلات تبني iOS 18

أظهرت البيانات أن 76% من أجهزة iPhone التي تم إصدارها في السنوات الأربع الماضية تعمل بالفعل بنظام iOS 18، في حين أن 19% من هذه الأجهزة ما زالت تعمل بنظام iOS 17، و5% فقط تعمل بإصدارات أقدم. أما بالنسبة لجميع أجهزة iPhone التي لا تزال قيد الاستخدام، فإن 68% منها تعمل بـ iOS 18، و19% على iOS 17، و13% على إصدارات أقدم.



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معدلات تبني iPadOS 18

أما بالنسبة لأجهزة iPad، فإن 63% من الأجهزة التي تم إصدارها في السنوات الأربع الماضية تعمل بـ iPadOS 18، مقارنة بـ 27% تعمل بـ iPadOS 17، و10% على إصدارات أقدم. وعند النظر إلى جميع أجهزة iPad قيد الاستخدام، فإن 53% منها تعمل بـ iPadOS 18، و28% تعمل بـ iPadOS 17، و19% تعمل بإصدارات أقدم.

مقارنة مع السنوات السابقة

تشير هذه الأرقام إلى تبني مشابه جدًا لما شهدته آبل مع أنظمة iOS 17 وiPadOS 17 في نفس الفترة من العام الماضي، مما يظهر أن سرعة تبني أنظمة آبل قد استقرت. في ذلك الوقت، كان 76% من أجهزة iPhone الحديثة تعمل بالإصدار الأخير، مقارنة بـ 66% من جميع أجهزة iPhone. أما بالنسبة لأجهزة iPad، فكانت النسبة 61% للأجهزة الحديثة و53% لجميع الأجهزة.

وجهات النظر المختلفة

يمكن النظر إلى هذه الأرقام بطريقتين: إما أن سرعة تبني أنظمة آبل قد وصلت إلى ذروتها، أو يمكن مقارنتها مع معدلات تبني أنظمة Android التي عادة ما تكون أبطأ بكثير، وهو ما قد يثير إعجاب عشاق آبل أو إحباط محبي أجهزة Android.

تُظهر هذه الأرقام استمرار قوة آبل في دفع مستخدميها نحو تبني أحدث الإصدارات بسرعة، مما يعزز تجربة المستخدم ويوفر مزيدًا من الأمان والميزات المتقدمة