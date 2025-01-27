شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Android 16 Beta 1: تطبيقات أذكى وإشعارات حية.. كيفية تثبيته؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل رسميًا عن إصدار Android 16 Beta 1، مما يعطى لمحة أولى عن التحديث الكبير التالي لنظام التشغيل، والنسخة متاحة لأجهزة بكسل، بدءًا من سلسلة بكسل 6 وصولًا إلى أحدث موديلات بكسل 9، بالإضافة إلى Pixel Fold وTablet.

يأتي هذا الإصدار التجريبي مع العديد من الميزات والتحسينات التي تهدف إلى جعل التطبيقات أكثر تكيفًا، وتحسين الإشعارات، وتعزيز تجربة المستخدم بشكل عام.

يقدم Android 16 ميزة التحديثات الحية، وهي ميزة مصممة للحفاظ على المعلومات الحية في المقدمة، مستوحاة من ميزة الأنشطة الحية في آبل، هذه الإشعارات مثالية لتتبع الأشياء مثل عمليات التسليم، وخدمات مشاركة الركوب، أو حتى رحلتك القادمة.

ما يجعل التحديثات الحية فريدة هو قدرتها على البقاء مرئية على شاشة القفل، مما يساعد في قطع الضوضاء الناتجة عن الإشعارات الأقل أهمية، كذلك يمكن للمطورين تخصيص هذه التحديثات باستخدام ألوان وأيقونات معينة وتتبع التقدم في الوقت الفعلي، مما يجعلها أكثر جذبًا وفائدة.

أحد التحديثات المثيرة هو دمج الفيديو الاحترافي المتقدم (APV)، تتيح هذه الميزة قدرات تسجيل فيديو قوية، مما يسمح بدقة 8K بمعدلات نقل بيانات تصل إلى 2 جيجابت في الثانية، وجودة مفقودة بصريًا، ودعم HDR10+.

بالنسبة للمبدعين، يعني هذا أن أندرويد أصبح أداة جادة لإنتاج الفيديوهات الاحترافية، مما يجعله منافسًا مباشرًا للكاميرات المخصصة ومنصات التحرير.

إذا كنت قد شعرت بالإحباط بسبب الإيماءات الخلفية غير المقصودة، فإن أندرويد 16 يقدم الحل، تطبيق التنقل التنبؤي، الذي تم تقديمه لأول مرة في Android 15، يشمل جميع التطبيقات، كما تتيح لك هذه الميزة رؤية المكان الذي ستذهب إليه قبل إتمام الإجراء، مما يجعل التنقل أكثر سلاسة وبدون تعقيد.

للمستخدمين الذين يفضلون التنقل التقليدي باستخدام الأزرار الثلاثة، يضيف Android 16 نظام المعاينة، على سبيل المثال عند الضغط على زر العودة، سترى الشاشة التي ستعود إليها، مما يقلل من التخمين.

ومع تزايد انتشار الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية، يركز Android 16 على تحسين كيفية تكيف التطبيقات مع أحجام الشاشات المختلفة واتجاهاتها، كذلك يتطلب التحديث من التطبيقات التي تستهدف Android 16 دعم النوافذ القابلة لإعادة الحجم للشاشات التي تزيد عن 600dp، وفي البداية يمكن للمطورين اختيار عدم تنفيذ ذلك، لكنه سيصبح إلزاميًا لجميع التطبيقات التي تستهدف الإصدارات المستقبلية.

يعكس هذا التغيير دفع جوجل لتحسين تجربة المستخدم على الشاشات الأكبر، كما يتم تشجيع المطورين على اختبار وتحسين تطبيقاتهم لأجهزة متعددة، لضمان بقاء التخطيطات متوافقة، في حين أن بعض الشركات المصنعة مثل سامسونج قد تبنت ميزات مشابهة بالفعل، يهدف إطار العمل الجديد لجوجل إلى وضع معيار عالمي.

كذلك يقدم Android 16 أيضًا تحسينات مدروسة للإمكانية والوصول، كمل يمكن للمطورين الآن استخدام واجهات برمجة التطبيقات لتسمية العناصر في التخطيطات المعقدة دون التأثير على المحتوى، مما يجعل التطبيقات أكثر شمولًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تمييز الحقول الإلزامية في النماذج لتسهيل التفاعل، مما يحسن سير العمل للمستخدمين، وهناك تحديث آخر دقيق ولكنه مهم هو تحسين دعم عرض النصوص العمودية، وهو مفيد بشكل خاص للغات مثل اليابانية.

وإذا كنت متحمسًا لاستكشاف Android 16 Beta 1، فهو متاح الآن لأجهزة Pixel، بما في ذلك Pixel 6 و7 و8 و9، بالإضافة إلى Pixel Fold وTablet، كذلك التسجيل سهل، فقط قم بالتسجيل في برنامج Android Beta عبر الموقع الرسمي لجوجل، وبمجرد التسجيل، ستتلقى التحديث التجريبي عبر الهواء.

ووضعت جوجل جدولًا زمنيًا منظمًا لإصدار Android 16، مما يوفر للمطورين وضوحًا بشأن عملية طرحه والمعالم الرئيسية، وهم الربع الثاني من 2025، حيث من المتوقع أن يجلب الإصدار الكامل لـ Android 16 تحديثات كبيرة، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات الجديدة والتغييرات السلوكية، كذلك يجب على المطورين الاستعداد لدمج هذه الميزات في تطبيقاتهم.

أما في مارس 2025، سيتم الوصول إلى معلم استقرار النظام، مما يعني تثبيت واجهات برمجة التطبيقات وسلوكيات النظام، كما ستكون هذه مرحلة حاسمة للمطورين لاختبار وتحسين تطبيقاتهم للتوافق.

وفي الربع الرابع من 2025، سيتم إصدار تحديث لاحق يقدم ميزات إضافية وتحسينات لتعزيز التجربة العامة، حيث تشجع جوجل المطورين على البدء في اختبار تطبيقاتهم مع الإصدار التجريبي، لضمان انتقال سلس عند وصول الإصدار النهائي، ما يسمح لهم التحضير المبكر باستخدام الميزات الجديدة بالكامل وضمان التوافق مع النظام البيئي المتطور لنظام أندرويد.