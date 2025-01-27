شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح.. العاصفة "هيرمينيا" تجتاح أجزاء واسعة من بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت السلطات البريطانية اليوم الأحد تحذيرات صفراء نتيجة للرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي تجتاح أجزاء واسعة من المملكة المتحدة، مع وصول العاصفة الجديدة "هيرمينيا".

وتأتي العاصفة في أعقاب إعصار "إيوين" الذي خلف آثارًا مدمرة الأسبوع الماضي. سرعة الرياح أفاد مكتب الأرصاد الجوية البريطاني بأن سرعة الرياح التي اجتاحت مدينة ديفون بلغت 133 كيلومترًا في الساعة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات "صفراء" من الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، محذرة من احتمالية وقوع إصابات أو حوادث حتى اليوم الاثنين.

وتسببت العاصفة "هيرمينيا"، القادمة من المحيط الأطلسي، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 4500 منزل ومبنى في مدينتي ديفون وكورنوول بجنوب غرب إنجلترا، وذلك بعد أن ضربت المنطقة برياح عاتية وأمطار غزيرة.