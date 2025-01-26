المرشح الرئاسي الأمريكي السابق “فيفيك راماسوامي” يدعم مشروع قانون البيتكوين في أوهايو

أشاد المرشح الرئاسي الأمريكي “فيفيك راماسوامي” بمشروع قانون مجلس النواب رقم 18، الذي قدمه النائب “ستيف ديميتريو”، معتبرا إياه كخطوة مبتكرة.

يتيح المشروع لأمين خزانة أوهايو استثمار 10% من صناديق الولاية في أصول رقمية مثل البيتكوين، بهدف التحوط ضد التضخم وتنويع الحيازات.

التشريع، الذي يتبنى مصطلح “الأصول الرقمية”، يضع معايير صارمة، منها أن تكون القيمة السوقية للأصول الرقمية أكثر من 750 مليار دولار في آخر 12 شهر، وهو شرط تستوفيه البيتكوين حاليا.

كما يوفر خيارات حراسة آمنة عبر مؤسسات مالية منظمة.

إذا أُقر المشروع، ستكون هذه الخطوة نقطة تحول لأوهايو في تبني العملات الرقمية.

تأتي المبادرة في ظل توقيع الرئيس “ترامب” لأمر تنفيذي يعزز من الإطار تنظيمي للأصول الرقمية على المستوى الوطني.

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