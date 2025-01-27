سوق العملات المشفرة يخسر 250 مليار دولار تزامنا مع هبوط البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ 11 يوم

شهد سوق العملات المشفرة يوم عصيب بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة نسبيا، حيث انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد بمقدار 7000 دولار في غضون ساعات قليلة، مما أثر على معظم العملات البديلة بشكل أكبر.

تراجع البيتكوين بأكثر من 7000 دولار:

بدأت عملة البيتكوين جلسة التداول الآسيوية يوم الاثنين بانخفاض كبير، حيث انزلقت من 105,000 دولار إلى أقل من 98,000 دولار، مسجلة خسائر بلغت أكثر من 6٪ خلال اليوم.

ورغم ارتدادها بالقرب من 99,000 دولار، إلا أن قيمتها السوقية انخفضت إلى 1.95 تريليون دولار، مع هيمنة تتجاوز 56٪ على السوق.

شهدت العملات الرقمية البديلة تراجع حاد، حيث انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 7٪ إلى أقل من 3100 دولار، بينما فقد سعر XRP حاجز 3 دولار ليصل إلى 2.8 دولار.

أما عملات مثل سولانا ودوجكوين وكاردانو وأفالانش، فقد تكبدت خسائر بنسب مزدوجة.

كما انخفضت العديد من العملات الرقمية الأقل شهرة، مثل “VIRTUAL” و”XCN” و”PEPE”، بأكثر من 20٪.

ونتيجة لذلك، تقلص إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بمقدار 250 مليار دولار، ليصل إلى 3.47 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى في عدة أسابيع.

التراجع الأخير في الأسعار يذكر بأن سوق الكريبتو سوق متقلب غير مستقر، وأن من يريد دخوله عليه أن يدخل بمبلغ قادر على فقدانه.

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