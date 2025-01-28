لجنة مجلس الشيوخ في أريزونا توافق على مشروع قانون احتياطي البيتكوين

وافقت لجنة المالية في مجلس شيوخ ولاية أريزونا على مشروع قانون “SB1025″، المعروف بـ”قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي”، بتصويت 5-2.

يسمح القانون المقترح باستثمار ما يصل إلى 10% من الأموال العامة، بما في ذلك أموال التقاعد، في البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى.

يتضمن التشريع أحكام لتخزين هذه الحيازات في حسابات آمنة مرتبطة بأي احتياطي استراتيجي فيدرالي مستقبلي للبيتكوين.

بعد موافقة اللجنة، ينتقل مشروع القانون إلى لجنة قواعد مجلس الشيوخ، وفي حال الموافقة النهائية، سيكون لأريزونا السبق كأول ولاية تستثمر رسميا أموال عامة في البيتكوين.

حتى الآن، قدمت 11 ولاية أمريكية مشاريع قوانين مشابهة، مع توقع ارتفاع العدد إلى 16 قريبا وفقا لـ “دينيس بورتر” من صندوق “ساتوشي أكشن”.

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