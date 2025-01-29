الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس يقترح تغيير آلية إدراج العملات الرقمية الجديدة!

اقترح “برايان أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس إعادة النظر في عملية إدراج العملات الرقمية الجديدة نظرا للعدد الهائل من العملات الرقمية التي يتم إطلاقها أسبوعيا، حيث تُقدّر بنحو مليون عملة، مما يجعل التقييم الفردي لكل منها مستحيلا.

حاليا، تمر عملية الإدراج في منصة كوين بيس بمراحل تشمل تقديم الطلبات، التقييم الأولي، الفحص العميق لحالة الاستخدام، الطلب في السوق، والامتثال التنظيمي قبل إدراج العملات الرقمية المؤهلة.

لكن “أرمسترونغ” يرى أن هذه العملية لم تعد قابلة للتطبيق مع هذا العدد الضخم من الإصدارات الجديدة من العملات الرقمية.

واقترح التحول من “قائمة السماح” إلى “قائمة الحظر”، حيث يتم إدراج العملات الرقمية تلقائيا مع الاعتماد على مراجعات العملاء والمسح التلقائي للبيانات على الشبكة، إلى جانب تعزيز دعم منصات التداول اللامركزية (DEX).

رد “جاستن صن” ونقد سياسة الإدراج:

لاقى الاقتراح بعض التشكيك، حيث تساءل مؤسس ترون “جاستن صن”، عن سبب بقاء عملة TRX قيد المراجعة لمدة سبع سنوات دون إدراجه في منصة كوين بيس، رغم مكانة العملة بين أكبر عشر عملات مشفرة.

واتهم المنصة بعدم العدالة في قراراتها.

كما تعرضت كوين بيس لانتقادات عندما ألغت إدراج Wrapped Bitcoin (wBTC)، مما دفع شركة “BiT Global”، الشريك الاستراتيجي لـ “BitGo”، إلى رفع دعوى قضائية ضدها بدعوى السلوك المناهض للمنافسة.

ومن المقرر النظر في القضية في 3 أبريل القادم.

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