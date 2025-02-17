سعر البيتكوين يهبط إلى مستوى 96 ألف دولار والعملات الرقمية البديلة تتباين في أدائها

شهد سوق العملات الرقمية تراجع خلال الساعات 24 الماضية، حيث انخفض سعر البيتكوين (BTC) إلى 96 ألف دولار بعد وصوله إلى 99 ألف دولار في 14 فبراير.

جاء هذا الهبوط بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي أظهرت ارتفاع غير متوقع في التضخم، ما أدى إلى ضغط بيعي قوي في السوق ككل.

تراجعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.906 تريليون دولار، بينما بقيت هيمنتها عند 57.3%. كما تأثرت العملات البديلة بشكل متباين، حيث انخفضت XRP بنسبة 3%، وSOL بنسبة 4%، وLTC بنسبة 5%، بينما حققت ADA وETH وTRX مكاسب بنسبة مختلفة تترواح ما بين 1% إلى 4%.

لم تكن عملات الميم بمنأى عن التراجع، حيث سجلت عملات DOGE وSHIB وTRUMP خسائر، فيما انهارت عملات مثل MEOW وAI16Z وKET بنسب مزدوجة.

بشكل عام، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 3.3 تريليون دولار، مسجلة تراجع بنسبة 0.88% خلال اليوم.

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