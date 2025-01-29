العملات الرقمية DeepSeek المزيفة تغزو سوق الكريبتو

انتشرت عملات رقمية مشفرة غير مصرح بها تحمل اسم شركة الذكاء الاصطناعي الصينية “DeepSeek” على شبكات بلوكشين متعددة، مما أدى إلى خداع آلاف المتداولين.

أحد هذه العملات الرقمية الاحتيالية وصل إلى قيمة سوقية بلغت 48 مليون دولار قبل الانهيار، على الرغم من التحذيرات الصريحة من الشركة بأن لا علاقة لها بأي مشاريع عملات مشفرة.

تزامنت هذه الفوضى مع حالة من الذعر في وول ستريت، مما أدى إلى انخفاض العملات المشفرة بشكل عام.

انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 100,000 دولار لفترة وجيزة، بينما اختبرت XRP أدنى مستوياتها الشهرية.

عملات “DeepSeek” المزيفة وتأثيرها على السوق:

تم إطلاق أحد العملات الرقمية المزيفة على بلوكشين سولانا، حيث سجلت نحو 150 مليون دولار في حجم التداول وجذبت أكثر من 22,000 محفظة.

حاول المحتالون الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وربطها زيفا بشركة “DeepSeek”، مستغلين الارتفاع السريع للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما ظهرت عملة رقمية أخرى غير مصرح بها، وصلت إلى قيمة سوقية 13 مليون دولار قبل أن تنهار إلى 8.6 مليون دولار.

الحذر من المشاريع الاحتيالية:

ازدادت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، خاصة بعد إطلاق عملة الرئيس “دونالد ترامب”، ما أدى إلى تضاعف عمليات الاحتيال اليومية التي تحمل اسم “ترامب” من 3,300 إلى 6,800.

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها منصات مثل “Uniswap” و”DexScreener”، لا تزال طبيعة البلوكشين اللامركزية تجعل من الصعب منع عمليات الاحتيال بالكامل.

لذا هنا المستخدم هو سيد الموقف وعليه الحذر من مثل هذه المشاريع.

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