تاريخيا عملة البيتكوين تسجل مكاسب في شهر فبراير هل يكرر التاريخ نفسه؟

تاريخيا، أظهر شهر فبراير اتجاه صعودي قوي لسعر البيتكوين، حيث سجل سعر البيتكوين مكاسب مزدوجة الرقم في 8 من السنوات 12 الماضية، بمتوسط مكاسب بلغت 15.6% وفقا لبيانات “Coinglass”.

ومن اللافت أن فبراير كان إيجابي بشكل كبير باستثناء عامي 2014 و2020، حيث شهدت أسعار العملات الرقمية انخفاض، بينما ظل سعر البيتكوين ثابتا نسبيا في فبراير 2018 و2023.

أداء البيتكوين في شهر فبراير:

شهد فبراير 2013 أكبر مكاسب للبيتكوين بنسبة 62%، في حين جاء ثاني أعلى مكسب للبيتكوين في فبراير عام 2024 بارتفاع 43.5%، حيث قفز سعر البيتكوين من 42,580 دولار إلى 62,560 دولار.

كذلك، كانت سنوات 2016، 2017، و2021 صعودية، مع تحقيق مكاسب تتراوح بين 20% و37%.

ومع كون 2025 يأتي بعد حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين، فإن التوقعات تشير إلى احتمال استمرار الأداء الإيجابي.

إذا تطابق أداء البيتكوين مع متوسط المكاسب التاريخية لفبراير، فقد ترتفع الأسعار إلى 118,000 دولار أو أكثر.

الإيثريوم في شهر فبراير:

أظهر الإيثريوم أيضا أداء إيجابي في فبراير على مدار السنوات الست الماضية، بمتوسط مكاسب قدرها 17%.

في فبراير 2024، سجلت عملة الايثيريوم أكبر زيادة بنسبة 46%، حيث ارتفعت من 2280 دولار إلى 3380 دولار.

رغم التراجع الطفيف في بداية هذا الشهر بنسبة تزيد عن 5%، إلا أن هناك فرصة لوصول سعر الايثيريوم إلى 3750 دولار إذا تطابق أداء العملة مع متوسط أدائها في شهر فبراير، أو حتى 4700 دولار في حال تكرار مكاسب فبراير 2024.

مع تحركات البيتكوين الصعودية التاريخية في فبراير، قد يتكرر الأداء الإيجابي لهذا العام.

كما أن الإيثريوم يظهر إمكانيات قوية، رغم التحديات الحالية، مما قد يعزز من زخم السوق الرقمي ككل.

لم يبقى سوى 3 أيام وسنرى كيف ستتفاعل أسعار العملات الرقمية في شهر فبراير.

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