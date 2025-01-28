عملة منصة تداول العملات الرقمية KuCoin ترتفع بنسبة 10%: إليكم السبب وراء ذلك؟

اعترفت منصة تداول العملات الرقمية KuCoin بالعمل دون ترخيص ووافقت على تسوية مع السلطات الأمريكية بقيمة 297.4 مليون دولار، تشمل غرامة جنائية بـ 112.9 مليون دولار ومصادرة 184.5 مليون دولار.

تضمن الاتفاق انسحاب المؤسسين “مايكل جان” و”إريك تانغ” من إدارة الشركة ودفع تسويات شخصية.

بعد إعلان التسوية، ارتفع سعر العملة الرقمية الرسمة لمنصة تداول العملات الرقمية KuCoin والتي تحمل الرمز (KCS) بنسبة 10% إلى 14.6 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024، مدعوم أيضا بإطلاق خدمة “KuCoin Pay” لتسهيل مدفوعات الكريبتو في قطاع التجزئة.

منذ بداية العام، ارتفع سعر العملة الرقمية (KCS) بنسبة 34%، ما عزز مكانة العملة بين أفضل 60 عملة من حيث القيمة السوقية.

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