«سنتكوم»: العمليات العسكرية مستمرة ضد «الحوثي»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

قالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إن عمليات الجيش الأميركي ضد ميليشيات الحوثي مستمرة، بحسب بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، أمس.

وأظهر المنشور عدداً من مقاطع الفيديو المسجلة لعمليات تزويد طائرات حربية بالوقود والصواريخ، وتنفيذها طلعات متكررة عبر حاملة الطائرات «يو إس إس كارل فنسن»، وحاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان».

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أن القوات الأميركية أحرزت تقدماً ملحوظاً في عملياتها العسكرية ضد ميليشيات الحوثي.

وأفاد المسؤول، في تصريحات لوسائل الإعلام، بأن العمليات نجحت في تدمير مواقع استراتيجية تابعة للحوثيين، تشمل مراكز قيادة، ومنشآت لتصنيع الأسلحة، ومخازن تحتوي على أسلحة متطورة.

وكثف الجيش الأميركي هجماته على مواقع الحوثيين منذ أكثر من شهر، رداً على عمليات القرصنة التي تنفذها الميليشيات في البحر الأحمر.