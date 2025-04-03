النشرة: مصلحة الاقتصاد بالجنوب سطرت محضر ضبط بحق ملحمة بالعباسية وجالت على المصانع والمعامل الغذائية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "مصلحة الاقتصاد في الجنوب بدأت جولاتها على المصانع والمعامل الغذائية الكبيرة الكائنة ضمن نطاقها الجغرافي حيث تم الكشف على مصانع غذائية لانتاج البطاطا النصف جاهزة للقلي والبطاطا ( تشيبس) وذلك في بلدتي انصارية والبابلية للتثبت من سلامة خط الانتاج وتواريخ المواد الاولية وطريقة التخزين".

واشار الى ان "كما جرى الكشف على ثلاثة معامل لانتاج الطحينة في منطقة الغازية المدينة الصناعية، وتم سحب عينات منها لاجراء الفحص الجرثومي ليبنى على الشيء مقتضاه".

ولفت الى ان "ايضا تم اجراء جولة على الملاحم في بلدة العباسية برفقة المراقب الصحي في بلدية صور، وتم تسطير محضر ضبط بحق ملحمة بعد ان تبين وجود لحوم مبردة دون الاعلان عنها".