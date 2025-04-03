شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعداداته للمواجهة القوية والمثيرة أمام نظيره زد، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

أغلق الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، صفحة وداع بطولة كأس مصر من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة أمام بيراميدز حامل اللقب، بأربعة أهداف نظيفة.

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، حصدهم بعد خوض 3 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.

بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم سيراميكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمصري رابعاً برصيد نقطتين، ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.