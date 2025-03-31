الكشف عن موعد زيارة ترامب للسعودية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: كشف موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، في وقت مبكر الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم زيارة السعودية منتصف مايو المقبل، وستكون هذه أول زيارة خارجية لترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

ووفق "أكسيوس"، فإن زيارة ترامب للمملكة جرت مناقشتها في الأسابيع القليلة الماضية، بين مسؤولين أميركيين ونظرائهم السعوديين، على هامش محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: "يجري التخطيط للرحلة في الوقت الذي تعمل فيه إدارة ترامب على استئناف وقف إطلاق النار في غزة ودفع حماس إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن".

وفي وقت سابق من شهر آذار (مارس)، أعلن ترامب أنه سيتوجه إلى السعودية على الأرجح خلال شهر ونصف الشهر المقبلين.

وكان ترامب أعلن في 12 شباط (فبراير) عندما أجرى أول محادثة هاتفية مع نظيره الروسي منذ عودته إلى البيت الأبيض أنه سيلتقي فلاديمير بوتين في السعودية.

وسبق أن قام ترامب بزيارة السعودية في آيار (مايو) 2017، وكانت أول رحلة دولية له خلال ولايته الأولى.