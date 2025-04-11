ستريدا جعجع: تنشيط السياحة ليس فقط لتعزيز الإيرادات بل لإعادة رسم صورة لبنان كوجهة حضارية وثقافية رائدة

اشارت النائب ستريدا جعجع، في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أن "السياحة مسؤولية تاريخية تُحتِّم على الجميع تكثيف الجهود لدفع عجلة الاقتصاد الوطني قدماً"، لافتة الى أن "تنشيط السياحة ليس فقط لتعزيز الإيرادات بل لإعادة رسم صورة لبنان كوجهة حضارية وثقافية رائدة على مستوى العالم".

وأكد جعجع "العزم على إعادة إحياء مهرجانات الأرز الدولية، وذلك تأكيداً على عدم الاستسلام وعلى إرادة لا تموت. لأنّ أرز الرب هو مَن يَرويها ويُبقيها صامدة"، معتبرة أنه "في أصعب الأوقات الاقتصادية التي عصفت بلبنان لم نتوانَ لحظة في تقديم كل ما في وسعنا، واخترنا في السنوات التي توقفت فيها المهرجانات، تحويل جهودنا لدعم مشاريع صحية واجتماعية، وأنجزنا مستشفى بشري الحكومي، وهو إنجاز كبير. إذ كان من ضمن الأولويات بغياب القطاع السياحي، لكنّنا اليوم نعود ونضع السياحة في صدارة أولوياتنا عبر إعادة إحياء مهرجانات الأرز الدولية في نسخة 2025، التي ستأتي بحلّة جديدة أكبر وأبهى من أي وقت مضى، كما ستكون بمثابة رسالة للعالم مفادها أنّ لبنان لم يفقد الأمل، وأنّه على رغم من التحدّيات لا يزال ينبض بإلابداع والحياة".

وكشفت جعجع أنّ ا"لحدث سيشهد مفاجآت عديدة، وستظلّله غابات الأرز ولوحات تعبيرية راقصة وستترجمها فرقة مياس العالمية بأبهى صورها".

وقد فنّدت جعجع برنامج المهرجان الذي سينطلق في 19 تموز، كاشفةً بأنّ "المهرجان سيجمع بين العراقة والتجدّد وبين التراث والإبداع، ولا شي سيمنع قيامه، وهو قائم وسننجز في السياحة كما أنجزنا في ال​سياسة​... نحن لها".