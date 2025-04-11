شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيباد فولد القابل للطى من المتوقع إطلاقه 2026.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يشير تقرير جديد إلى أن أول جهاز iPad قابل للطي قد يتم إطلاقه في عام 2026، وبحسب التقرير، فإن جهاز iPad القابل للطي الجديد سيكون ضخمًا بقياس 18.8 بوصة عند حجمه الكامل ، وهناك أيضًا اقتراحات تشير إلى أن هذا سيأتي جنبًا إلى جنب مع iPhone Fold.

تقرير iPad Fold

ويأتي التقرير الأخير من المحلل جيف بو، كما ظهر في مذكرة بحثية صادرة عن 9to5Mac حيث تم الكشف عن هذا التاريخ ، ويشير هذا التقرير إلى أنه يمكننا توقع جهازين محمولين قابلين للطي من Apple في عام 2026 ، ويشمل ذلك iPhone Fold مقاس 7.8 بوصة وiPad Fold مقاس 18.8 بوصة.

ما هو أقل وضوحًا هو ما إذا كانت آبل ستعلن عن هذه الأجهزة ببساطة، أم ستكون متاحة للشراء بناءً على الجدول الزمني المعتاد لشركة آبل، عادةً ما يتبع الإعلان عن الأجهزة توفرها فى غضون أشهر، لذا فإن الآمال كبيرة.

ويزعم بو أن كلا الجهازين سيدخلان الإنتاج الضخم في الربع الرابع من عام 2026.

وجهة نظر أخرى

وعلى الرغم من هذه الادعاءات، يقول مارك جورمان من بلومبرج إن أجهزة iPad القابلة للطي لن تصل حتى وقت لاحق بكثير، في عام 2028.

وقال جورمان: "يعمل مصممو آبل على تطوير جهاز أشبه بجهاز آيباد عملاق، ينفتح ليصبح بحجم جهازي آيباد برو متجاورين ، وقد عملت الشركة ومقرها كوبرتينو، كاليفورنيا، على تطوير هذا المنتج منذ عامين، وتهدف إلى طرحه في السوق بحلول عام ٢٠٢٨، حسبما أُبلغت"

المثير للاهتمام حقًا هنا هو أن بو تحدث لأول مرة عن أجهزة آبل المحمولة القابلة للطي في أغسطس الماضي. ثم صرّح جورمان بادعاءاته في أواخر العام الماضي. والآن، يُؤكد بو الذي عادةً ما يأخذ جورمان ومصادر أخرى في سلسلة التوريد في الاعتبار على موعد إصدارها في عام 2026 .

هذا يُثير بالتأكيد بعض الحماس حول أجهزة Apple Fold الجديدة المُحتملة ، من المُتوقع أن نبدأ برؤية مُسرّبات للمكونات والمزيد من أخبار سلسلة التوريد في الأشهر المُقبلة إذا كان تاريخ 2026 دقيقًا ، وإن لم يحدث ذلك، فقد نضطر إلى الانتظار لفترة أطول قبل انضمام Apple إلى سوق الأجهزة القابلة للطي.