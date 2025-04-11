شكرا لقرائتكم خبر عن توانا الجوهرى: تجربتي فى الصفا الثانوية بنات لذيذة والأجواء كانت تنافسية والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الفنانة الشابة توانا الجوهرى عن سعادتها بالمشاركة في فيلم الصفا الثانوية بنات مع النجم على ربيع والمعروض حالياً في صالات السينما حيث تسجل به أولى تجاربها السينمائية وقالت توانا لـ"الخليج 365":"الأجواء كانت لذيذة وحلوة أوى ودمها خفيف، كنت بحس اننا مش رايحين نصور ولكن رايحين نلعب".



توانا الجوهرى على بوستر فيلم الصفا الثانوية بنات

وأضافت توانا الجوهرى:"وجود لينا صوفيا في الفيلم سَهل أمور كثيرة بالنسبة لى لأننا أصبحنا أصدقاء بعد تجربتنا سوياً في مسلسل كامل العدد الجزء الثاني الذى تم عرضه في شهر رمضان 2024، إضافة إلى باقى البنات، كمان الكواليس لذيذة لأن كلنا قريبين من سن بعض، إضافة إلى أن مشاهد العمل كانت معتمدة أكثر على التمارين والمباريات وذلك جعل هناك حماس أكثر".

وتابعت توانا الجوهرى:"كنت أتمرن مع مدرب باسكيت من أجل الفيلم ونفس الأمر بالنسبة لباقى البنات وهذا خلق أجواء من المنافسة، ورغبة كل واحدة أن تكون أفضل من الأخرى، والحمد لله دا فى صالح الفيلم".



توانا الجوهرى مع على ربيع

توانا الجوهرى هي ابنة الفنانة رانيا منصور ودخلت عالم التمثيل لأول مرة خلال مسلسل كامل العدد الموسم الثانى الذى تم عرضه في شهر رمضان 2024، حيث اختارها المخرج خالد الحلفاوى، ولاقت تجربة توانا نجاحاً وانتشاراً كبيراً خاصة على تطبيق تيك توك، لتصل لها عروض تمثيل جديدة منها فيلم "الصفا الثانوية بنات" وكذلك فيلم "ريستارت" مع تامر حسنى المقرر عرضه في عيد الأضحى 2025.

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا، توانا الجوهرى، إسراء رخا، ريم المنصى وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.



توانا الجوهرى مع والدتها رانيا منصور