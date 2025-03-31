شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات للتدهور المعرفي وتعفن الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

يمرّ الكثير منا بتغيرات في تفكيرنا وتركيزنا ومشاعرنا دون أن ندرك أنها قد تكون علامات على تدهور معرفي، حيث نتجاهل هذه المشاكل ونعتبرها طبيعية، ونلقي باللوم على التوتر، أو انشغال الجداول الزمنية، أو كثرة استخدام الشاشات، ولكن ماذا لو كانت هذه المعاناة اليومية في الواقع علامات تحذيرية على تدهور صحة أدمغتنا؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

لا يقتصر التدهور المعرفي على نسيان الأشياء فحسب، بل يؤثر أيضًا على التركيز والتوازن العاطفي وكيفية معالجة المعلومات، وتكمن المشكلة في أن العديد من هذه العلامات أصبحت شائعة لدرجة أننا لم نعد نشكك فيها.

فيما يلى.. 6 علامات خفية على التدهور المعرفي، والتي اعتدنا عليها دون وعي كجزء من حياتنا اليومية:

كثرة تصفح الإنترنت

إذا وجدت نفسك تتصفح الأخبار أو مواقع التواصل الاجتماعي أو يوتيوب بلا توقف، فأنت تعاني مما يُطلق عليه الخبراء "التصفح السلبي"، وهذه العادة تُغرق الدماغ بمعلومات سلبية أو مفرطة، مما يزيد من القلق ويُقلل من التركيز والانتباه ويسبب ظاهرة تعفن الدماغ، فبدلاً من معالجة الأفكار المفيدة، يعلق دماغك في دوامة الاستهلاك السلبي.

يُحفّز تصفح الإنترنت الدماغ بشكل مفرط، مما يُصعّب التركيز والتأمل والتفكير العميق، ومع مرور الوقت، يُقلّل هذا من المرونة المعرفية، أي القدرة على التكيف والتفكير، فإذا وجدت نفسك غير قادر على ترك هاتفك، فقد يكون الوقت قد حان لوضع حدود لوقت الشاشة والانخراط في أنشطة واعية كالقراءة وتدوين اليوميات أو حتى المشي لمسافات قصيرة.

لا يمكنك التركيز على أي شيء لأكثر من 10 ثوان

هل سبق لك أن بدأت بقراءة كتاب، أو مشاهدة فيديو، أو حتى إجراء محادثة، ثم فقدت تركيزك في ثوانٍ؟ إذا كانت قدرتك على التركيز تتراجع، فهذه علامة على ضعف في قدرتك على معالجة المعلومات.

وفي عالمٍ مليءٍ بالمشتتات، تتنقل أدمغتنا باستمرار بين المهام، مما يعيق التركيز العميق، وتُسمى هذه العادة "الانتباه الجزئي المستمر"، حيث يكون الدماغ منشغلاً ولكنه لا يكون حاضرًا تمامًا، قد يؤدي نقص التركيز إلى ضعف الذاكرة، وانخفاض مهارات حل المشكلات، وحتى الإرهاق الذهني.

لاستعادة قدرتك على التركيز، حاول ممارسة تمارين اليقظة الذهنية، وقلل من تعدد المهام، وخصص لنفسك جلسات "عمل عميق" حيث تركز على شيء واحد في كل مرة دون انقطاع.

قلة التأمل الذاتى

لحظات الصمت ضرورية للتفكير العميق والإبداع وتقوية الذاكرة، وعندما نتجنب الصمت، فإننا نتجنب لحظات التأمل الذاتي، وهي ضرورية للصفاء الذهني.

وقد يشير تجنب الصمت المزمن إلى فرط تحفيز الدماغ، مما يُصعّب معالجة المشاعر والأفكار بفعالية، وقد يؤدي هذا إلى إرهاق ذهني وزيادة مستويات التوتر، بدلًا من ذلك خصص بضع لحظات يوميًا للتأمل الهادئ أو التأمل البسيط لتحسين قوتك المعرفية.

تستهلك الكثير من المعلومات ولكنك لا تفكر في أي منها

إن قراءة العديد من المقالات، ومشاهدة مقاطع فيديو لا حصر لها، واستهلاك تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي قد يجعلك تشعر بأنك مطلع، ولكن إذا لم تأخذ الوقت الكافي للتفكير في تلك المعرفة أو تطبيقها، فسيكون ذلك مجرد استهلاك سلبي.

يزدهر العقل السليم بالتفكير العميق والترابط بين الأفكار، وعندما نستوعب المعلومات فقط دون معالجتها، نُضعف قدرتنا على تحليلها وتذكرها واستخدامها بفعالية، وهذا قد يؤدي إلى إرهاق ذهني، حيث يبدو كل شيء ضبابيًا، ولمواجهة ذلك، مارس التعلم النشط بعد استيعاب معلومات جديدة، خصص لحظة لتلخيصها بكلماتك الخاصة، أو ناقشها مع شخص آخر، أو اكتب عنها، فالتفاعل مع المعرفة يُعزز المسارات المعرفية.

تتوقف عن كونك فضوليًا

الفضول علامة على عقلٍ حادّ ومُنهمك. إذا فقدتَ الاهتمام بتعلم أشياء جديدة، أو استكشاف أفكارٍ مُختلفة، أو طرح الأسئلة، فقد يكون ذلك علامةً على تراجعٍ في الإدراك. غالبًا ما يعني قلة الفضول أن الدماغ يعمل تلقائيًا، مُعالجًا فقط ما هو ضروري، مُهمِلًا الانخراط الفكري العميق.

فقدان الفضول قد يجعل الحياة تبدو مملة وغير مُلهمة، مما يؤدي إلى ركود ذهني، للحفاظ على نشاطك الذهني، ابحث تجربة نشاط أو تجارب جديدة او ممارسة هوايات مثل القراءة.

الحياة الطبيعية تبدو لا تطاق بالنسبة لك

إذا شعرتَ بأن المهام اليومية مُرهِقة أو بلا معنى، فقد لا يكون ذلك مجرد ملل، بل قد يكون علامة على إرهاق ذهني، فعندما يُكافح الدماغ لمعالجة المعلومات بفعالية، قد تُصبح حتى الأنشطة الروتينية مُرهِقة.

قد يحدث هذا نتيجة للتحفيز الذهني المفرط، أو التوتر المزمن، أو حتى لتغيرات عصبية كامنة، وغالبًا ما يؤدي العقل المنعزل إلى مشاعر عدم الرضا والحاجة الدائمة للتحفيز، كالترفيه المفرط.