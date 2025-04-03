شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لأبنائنا التخلص من صدمات الماضى والان مع تفاصيل الخبر

مساعدة الأبناء على التخلص من صدمات الماضى يتطلب الصبر والفهم والدعم العاطفى المستمر، وذلك وفقا للدكتور محمد على استشارى الطب النفسى فى قصر العينى، والذى قدم بعض الخطوات المهمة التي يمكن اتباعها..

1. الاستماع والتفهم

وفر لهم بيئة آمنة للحديث عن مشاعرهم دون خوف أو حكم.

استخدم عبارات مثل: "أنا هنا لأسمعك"، و"ما تشعر به مهم".

لا تجبرهم على الحديث، بل اترك لهم المجال ليعبروا بطريقتهم.

2. تعزيز الأمان العاطفى

أكد لهم أن الصدمة جزء من الماضي وأنهم ليسوا وحدهم في مواجهتها.

حافظ على روتين يومي مستقر لأن الاستقرار يساعد في الشعور بالأمان.

3. مساعدة الطفل على التعبير عن مشاعره

يمكن للأطفال استخدام الرسم، الكتابة، أو اللعب للتعبير عن مشاعرهم.

علمهم تسمية مشاعرهم مثل "أنا حزين"، "أنا غاضب"، بدلًا من كبتها.

4. تعليم مهارات التأقلم والتعامل مع التوتر

شجعهم على ممارسة التنفس العميق، التأمل، أو تمارين الاسترخاء.

ممارسة الرياضة تساعد في تقليل التوتر وتفريغ المشاعر السلبية.

5. إعادة صياغة الأفكار السلبية

ساعدهم في تغيير نظرتهم للصدمة، مثل التركيز على القوة التى اكتسبوها بدلاً من الألم.

استخدم قصص ملهمة لأشخاص تغلبوا على الصعاب.

6. تجنب إعادة إحياء الصدمة

لا تجبر الطفل على تذكر الأحداث المؤلمة إذا لم يكن مستعدًا.

تجنب العبارات التي قد تزيد من خوفه مثل "كن قويًا" أو "تجاوز الأمر بسرعة".

7. دعمهم اجتماعيًا

شجعهم على بناء علاقات إيجابية مع أصدقاء أو أشخاص داعمين.

شاركهم فى أنشطة تعزز ثقتهم بأنفسهم مثل الفنون، الرياضة، أو التطوع.

8. اللجوء للمختصين عند الحاجة

إذا استمرت آثار الصدمة مثل القلق، الكوابيس، أو السلوكيات العدوانية، فمن الأفضل استشارة معالج نفسى متخصص فى صدمات الأطفال.



الصدمات قد تترك أثرًا لكن بالدعم والحب، يمكن للأطفال تجاوزها والعيش حياة أكثر سعادة واستقرارًا.